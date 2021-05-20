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Россияне с начала года стали покупать больше шампанского

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россияне в 2021 году стали меньше покупать водки, но больше - шампанского и коньяка, показывают данные Национального союза защиты прав потребителей.

В январе-апреле розничные продажи водки составили 22,6 млн декалитров (дал), что на 3,6% меньше, чем годом ранее. В апреле по сравнению с апрелем прошлого года продажи снизились на 9,5%, до 5,6 млн дал.

Меньше продано и вина - на 2,5% (16,3 млн дал), в апреле - на 7,4% (4,3 млн дал).

Продажи коньяка за четыре месяца выросли на 3%, до 3,8 млн дал, в апреле - на 5,9%, до 908,8 тыс. дал.

Темпы роста продаж шампанских и игристых вин еще выше. В январе-апреле продажи увеличились на 10,4%, до 5,2 млн дал, в апреле - на 15,4%, до 1,01 млн дал.

Лидерами по росту темпов реализации остаются слабоалкогольные напитки крепостью менее 9 градусов. За четыре месяца их продано 2,5 млн дал, что на 36,7% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, в апреле - 625,7 тыс. дал (на 35,5% больше).

Всего за четыре месяца розничная продажа алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) составила 66,04 млн дал, что на 2,7% меньше, чем годом ранее. В апреле продано 16 млн дал (на 6,4% меньше).

Исследование тех же экспертов, проведенное в июне 2020 года, показало, что режим самоизоляции россияне "скрашивали" в мае слабым алкоголем, вином и шампанским, а водку и коньяк покупали не так активно.

Еще одно исследование выявило, что в 2020 году россияне в целом стали покупать больше спиртного, прежде всего вина и слабоалкогольных напитков.

Национальный союз защиты прав потребителей

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