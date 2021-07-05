Минздрав Белоруссии зафиксировал рост употребления алкоголя в Республике

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич назвал борьбу с алкоголизмом одной из важных задач национальной безопасности, и рассказал, какие спиртные напитки предпочитают его соотечественники.

"В нашей стране преобладает северная модель употребления алкоголя, для которой характерно пристрастие к крепким напиткам, которые люди пьют за короткое время - пример привычных для многих застолий", - заявил он в понедельник на выездном заседании президиума Совета Республики.

Министр, которого цитирует пресс-служба Минздрава, обратил внимание на то, что по статистическим данным, в Белоруссии регистрируется рост употребления алкоголя на душу населения в категории 15+, и в 2020 году он составлял 10,8 литра на человека. В то же время, как отметил министр, употребление алкоголя среди молодежи снизилось. "Подрастающее поколение стало больше ориентироваться на сохранение здоровья. Также уменьшилось число граждан, состоящих на диспансерном учете как алкозависимые, в том числе женщин", - сообщил Пиневич.

Он акцентировал внимание на том, что алкоголизм напрямую влияет на нацбезопасность в стране: граждане, злоупотребляющие спиртным, не могут быть носителями здорового генофонда и чаще других подвержены тяжелым заболеваниям, уходят из жизни в трудоспособном возрасте.