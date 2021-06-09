США начали формировать экспертные группы для возобновления международного сообщения

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена формирует экспертные рабочие группы с Канадой, Мексикой, Европейским союзом и Соединенным Королевством, которые определят как безопаснее возобновить международное сообщение после ограничений из-за COVID-19 , сообщают американские СМИ со ссылкой на чиновника Белого дома.

"Хотя мы не возобновляем поездки сегодня, мы надеемся, что эти экспертные рабочие группы помогут нам использовать наш коллективный опыт, чтобы с нашими ключевыми партнерами наметить путь с целью возобновления международных поездок, когда будет определено, что это безопасно", - заявил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что "любые решения будут полностью основываться на объективном анализе и рекомендациях экспертов в области общественного здравоохранения и медицинских экспертов."

Отмечается, что возглавят группы специалисты Белого дома по реагированию на COVID -19 и совет национальной безопасности, также туда войдут представители центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) и других американских ведомств.

Во вторник CDC смягчил рекомендации по поездкам в ряд стран, включая Россию, Канаду, Мексику, Японию, Южную Африку и Иран.

"Убедитесь, что вы полностью вакцинированы перед поездкой в Россию. Невакцинированным путешественникам следует избегать несущественных поездок в Россию", - говорится в рекомендации для России на сайте ведомства.

Тем временем Госдепартамент ослабил свои ограничения на поездки для десятков стран, включая Францию, Канаду и Германию. Для почти 60 стран уровень 4 "не путешествовать" был изменен на третий уровень, который рекомендует "пересмотреть поездку". Еще для 16 уровень ограничений был понижен с 3 на 2 "проявлять повышенную осторожность". Тем временем 12 странам присвоен уровень 1 - "проявлять обычную осторожность". Среди таких стран - Южная Корея и Сингапур.