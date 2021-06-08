Сенат США назвал ошибки, которые привели к беспорядкам в Капитолии

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сенат США во вторник опубликовал двухпартийный доклад, в котором, в частности, говорится, что к беспорядкам в здании Капитолия 6 января привели ошибки властей, военных и сил безопасности, сообщает агентство Associated Press (AP).

Агентство отмечает, что документ включает новые свидетельства полицейских, оказавшихся на передовой. Они, согласно докладу Сената, сообщили сенаторам, что не получали никаких распоряжений о дальнейших действиях, когда система управления вышла из строя.

В связи с этим Сенат советует внести изменения и предоставить начальнику полиции Капитолия больше полномочий, а также улучшить систему планирования и предоставить необходимое оборудование силам безопасности. Кроме того, в докладе содержится рекомендация федеральным агентствам организовать сбор разведданных.

Сенаторы также рекомендуют создать в полиции Капитолия объединенный разведывательный отдел, поскольку, как отмечается, многие агентства не смогли предусмотреть возможность возникновения беспорядков, несмотря на то, что вторжение в здание открыто планировалось в интернете.

Более того, в документе Сената упоминается о том, что блокирование здания Капитолия отложили на несколько часов из-за бюрократических мер, необходимых для размещения войск. Так, выяснилось, что в тот день время телефонных разговоров между официальными лицами в Капитолии, Пентагоне и тогдашним шефом полиции Капитолия Стивеном Снудом исчислялось часами. Кроме того, Пентагон потратил часы на "планирование миссии".

К тому же сенаторы раскритиковали работу ФБР и министерство внутренней безопасности за преуменьшение значения угроз, публиковавшихся в интернете, а также за отсутствие разведывательных бюллетеней, которые помогают планированию действий сил безопасности.

По данным AP, доклад Сената является первым анализом того, каким образом участники беспорядков смогли обойти систему безопасности и ворваться в здание во время утверждения результатов президентских выборов.

В ответ на доклад полиция Капитолия признала, что изменения необходимы. В полиции также заявили, что уже ведут над этим работу.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах. По его мнению, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.