В США вынесли первый приговор по делу о штурме Капитолия

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Участница беспорядков в Вашингтоне приговорена к условному сроку на 3 года, штрафу в $500 и общественным работам, передает Associated Press.

Издание сообщает, что приговор, вынесенный в среду, является первым в деле о штурме Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа.

Осужденная Анна Морган Ллойд из штата Индиана не была замечена в насилии и подготовке беспорядков 6 января и пошла на сделку со следствием, потому прокуратура ограничилась условным сроком вместо изначальных шести месяцев в тюрьме.

Во время процесса она извинилась перед судом, своей семьей и перед "американским народом", заявив, что в тот день отправилась в Вашингтон, чтобы мирно продемонстрировать свою поддержку Трампу.

Четыре других человека — мужчина из Теннесси, мужчина из Мэриленда и супружеская пара из Вирджинии — также признали себя виновными в беспорядках. Всего по делу о штурме Капитолия проходят около 500 человек, отмечает Associated Press

Беспорядки 6 января 2021 года начались уже во время митингов, проводимых сторонниками Дональда Трампа. Они ворвались в Капитолий, где проходило заседание обеих палат Конгресса по утверждению голосов выборщиков, подтверждающих победу соперника Трампа Джо Байдена. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена. В результате штурма Капитолия погибли пять человек, в том числе офицер полиции. Правоохранительные органы США начали уголовное расследование нападения на Капитолий 9 января 2021 года.