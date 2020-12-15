РФ в ООН призвала организацию допустить независимых врачей к сербскому генералу Младичу

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - На заседании Совбеза ООН зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин призвал допустить к сербскому генералу Радко Младичу независимых врачей для оказания необходимой медицинской помощи.

"Особенную обеспокоенность вызывает состояние здоровья генерала Ратко Младича. Из прессы и выступлений представителей Сербии мы знаем, как адвокаты и члены семьи буквально борются за жизнь господина Младича. В то же время руководство Механизма и судьи отметают все их ходатайства, как не отвечающие интересам правосудия. Чинят препятствия в доступе к медицинской информации. Медицинские заключения независимых врачей игнорируются", - заявил Кузьмин.

Он добавил, что Младич не имеет возможности реализовать свое право на посещение врачей по своему выбору.

Гаагский трибунал в ноябре 2017 года признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.

В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в МОМУТ - инстанцию, созданную для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года).

За время заключения в тюрьме Младич перенес три инсульта и инфаркт. По мнению защиты, ему не оказывалась необходимая медицинская помощь в период заключения.