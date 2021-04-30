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Международный суд вынесет решение по апелляциям Младича 8 июня

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) в 8 июня вынесет решение по апелляциям сербского генерала Ратко Младича, признанного виновным в геноциде боснийских мусульман. Об этом организация сообщила на своем сайте.

Гаагский трибунал в ноябре 2017 года признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.

В марте 2018 года адвокаты генерала подали апелляцию в МОМУТ - инстанцию, созданную для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года).

За время заключения в тюрьме Младич перенес три инсульта и инфаркт. По мнению защиты, ему не оказывалась необходимая медицинская помощь в период заключения. Зампостпреда России при Совбезе ООН Геннадий Кузьмин призывал допустить к генералу независимых врачей для оказания необходимой помощи.

МОМУТ Ратко Младич

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