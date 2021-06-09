Дипломаты подтвердили участие посла Салливана в саммите в Женеве

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Посол США в России Джон Салливан примет участие во встрече президентов Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, подтвердило американское посольство в Москве.

"С нетерпением жду возможности присоединиться к президенту США Джо Байдену в Женеве на следующей неделе. Президент Байден - жесткий защитник интересов США, и у нас будет мощная команда, чтобы поддержать его, когда мы встретимся с российскими лидерами по всему спектру неотложных вопросов, влияющих на отношения между США и Россией", - процитировал Салливана в твиттере пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц.

8 июня замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сказал журналистам, что послы Анатолий Антонов и Джон Салливан могут принять участие в саммите 16 июня, но решений об этом на тот момент не было принято, поскольку не был согласован формат переговоров.

По словам Рябкова, в последние дни российская сторона вновь этим вопросом занималась. "Возможно американцы те или иные позиции за последние часы сформулировали, и тогда мы их доработаем максимально оперативно, и какая-то ясность появится", - допустил он.

Антонов был отозван в Москву для консультаций в середине марта после резкого высказывания Джо Байдена в телеэфире в адрес Владимира Путина. Сроки возвращения дипломата в Вашингтон не назывались. После того, как США 15 апреля ввели новые антироссийские санкции, посла Салливана вызвали в Кремль, и помощник президента Юрий Ушаков предложил ему отправиться в Вашингтон для консультаций, хотя тот не раз говорил, что не намерен уезжать из Москвы. 19 апреля стало известно, что Салливан все же поедет в США.

Кроме того, страны обменялись решениями по высылке групп дипломатов из посольств. 23 апреля Путин своим указом запретил дипмиссиям недружественных России стран нанимать на работу россиян и иностранцев, а 14 мая российское правительство включило в перечень недружественных государств Чехию и США.

3 июня пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что не исключает, что после саммита в Женеве послы вернутся в свои дипмиссии.