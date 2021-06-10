NYT узнала об обсуждении США авиаударов при угрозе захвата Кабула талибами

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Пентагон обсуждает возможные действия, если столица Афганистана или другие части страны попадут в руки движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщили The New York Times высокопоставленные чиновники администрации.

По данным собеседников издания, чиновники Минобороны США активно обсуждают, как реагировать на потенциальные последствия вывода американских войск из Афганистана.

Официальные лица заявили, что решения о возможном разрешении авиаударов после вывода войск еще не приняты. Однако одним из вариантов является рекомендация для американских военных самолетов или вооруженных беспилотников вмешаться в крупный кризис, такой как падение Кабула.

Как отметил один из чиновников, вмешательство США при осаде Кандагара, являющегося вторым по величине городом Афганистана, менее вероятно.

Вряд ли США окажут дополнительную воздушную поддержку афганским силам в сельских районах, многие из которых находятся под контролем талибов, сообщили собеседники.

Издание уточняет, что дополнительные авиаудары потребуют одобрения президента США Джо Байдена.

Ранее Байден и представители его администрации заявляли, что с выводом американских военных из Афганистана поддержка с воздуха также прекратится. Исключения могут быть сделаны для авиаударов по террористическим группам, которые могут повлиять на американские интересы.

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.