Власти Бали выбрали три "зеленые зоны" для приема иностранных туристов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Губернатор провинции Бали Ваян Костер объявил список курортов, которые войдут в свободную от коронавируса "зеленую зону" и смогут принимать иностранных туристов, сообщает портал Сoconuts.

"Зелеными зонами" стали курортные регионы Убуд, Санур и Нуса-Дуа. Выделение таких территорий означает, что у властей Индонезии есть планы по скорейшему открытию страны для иностранных гостей", - пишет издание.

По словам Костера, создание "зеленых зон" является частью новой стратегии "COVID-19 safe travel", которая подразумевает вакцинацию всех, кто проживает и работает рядом с иностранными туристами.

Как отмечает Сoconuts, губернатор не сообщил, когда именно страна начнет принимать иностранных гостей. "Наша стратегия - это предварительные шаги к возобновлению туризма", - сказал Костер на пресс-конференции в Денпасаре.

По его словам, в рамках программы вакцинации в Убуде будут привиты более 50 тыс. человек, более 60 тыс. - в Нуса-Дуа и почти 27 тыс. человек в Сануре.

На Бали за последние сутки зарегистрировано 256 новых случаев коронавируса, семь человек скончались. Всего с начала пандемии в Индонезии зарегистрировано почти 1,4 млн случаев заражения коронавирусом, 38 тыс. человек умерли.

Как считает эпидемиолог из университета Гриффита в Австралии Дики Будиман, провинция Бали должна прожить не менее двух недель без новых смертей от COVID-19, прежде чем возобновлять массовый туризм.

Несмотря на то, что туристам по-прежнему запрещен въезд в Индонезию, с 9 февраля страну могут посетить отдельные категории граждан (дипломаты, граждане с разрешением на временное пребывание, обладатели виз, выданные для осуществления деловых поездок и инвестиционных программ). Для въезда потребуется справка с отрицательным результатом теста на COVID-19 на английском языке. По прибытии необходимо соблюдать пятидневный карантин. За это время нужно сдать еще два теста за свой счет.