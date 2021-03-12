Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:34Заразились
на 12.03В России 4 370 617+9 794В мире 118 571 474+539 556

Власти Бали выбрали три "зеленые зоны" для приема иностранных туристов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Губернатор провинции Бали Ваян Костер объявил список курортов, которые войдут в свободную от коронавируса "зеленую зону" и смогут принимать иностранных туристов, сообщает портал Сoconuts.

"Зелеными зонами" стали курортные регионы Убуд, Санур и Нуса-Дуа. Выделение таких территорий означает, что у властей Индонезии есть планы по скорейшему открытию страны для иностранных гостей", - пишет издание.

По словам Костера, создание "зеленых зон" является частью новой стратегии "COVID-19 safe travel", которая подразумевает вакцинацию всех, кто проживает и работает рядом с иностранными туристами.

В миреИндонезия потеряла 75% иностранных туристов в 2020 годуЧитать подробнее

Как отмечает Сoconuts, губернатор не сообщил, когда именно страна начнет принимать иностранных гостей. "Наша стратегия - это предварительные шаги к возобновлению туризма", - сказал Костер на пресс-конференции в Денпасаре.

По его словам, в рамках программы вакцинации в Убуде будут привиты более 50 тыс. человек, более 60 тыс. - в Нуса-Дуа и почти 27 тыс. человек в Сануре.

На Бали за последние сутки зарегистрировано 256 новых случаев коронавируса, семь человек скончались. Всего с начала пандемии в Индонезии зарегистрировано почти 1,4 млн случаев заражения коронавирусом, 38 тыс. человек умерли.

Как считает эпидемиолог из университета Гриффита в Австралии Дики Будиман, провинция Бали должна прожить не менее двух недель без новых смертей от COVID-19, прежде чем возобновлять массовый туризм.

Несмотря на то, что туристам по-прежнему запрещен въезд в Индонезию, с 9 февраля страну могут посетить отдельные категории граждан (дипломаты, граждане с разрешением на временное пребывание, обладатели виз, выданные для осуществления деловых поездок и инвестиционных программ). Для въезда потребуется справка с отрицательным результатом теста на COVID-19 на английском языке. По прибытии необходимо соблюдать пятидневный карантин. За это время нужно сдать еще два теста за свой счет.

Бали

Новости по теме

Новости

Партия Зеленского взяла пару недель на доработку поправок о национализации "Мотор-Сич"

Партия Зеленского взяла пару недель на доработку поправок о национализации "Мотор-Сич"

Вакцина Novavax на 86% эффективна против британского штамма COVID

В IATA предрекли начало восстановления международных перелетов весной

В IATA предрекли начало восстановления международных перелетов весной

В санкционный список ЕС внесут лиц из РФ и ряда других стран

Пандемия коронавируса

Байден подписал пакет мер по поддержке экономики объемом $1,9 трлн

Байден подписал пакет мер по поддержке экономики объемом $1,9 трлн
Пандемия коронавируса

Франция не стала приостанавливать применение препарата AstraZeneca

Экономический кризис

Опрос PwC показал максимальный за 5 лет оптимизм руководства компаний

Опрос PwC показал максимальный за 5 лет оптимизм руководства компаний
Пандемия коронавируса

Европейский регулятор заявил о перевешивающей риски пользе вакцины AstraZeneca

Европейский регулятор заявил о перевешивающей риски пользе вакцины AstraZeneca

Глава Toyota предупредил Apple о многолетних обязательствах при выходе на авторынок

Глава Toyota предупредил Apple о многолетних обязательствах при выходе на авторынок
Пандемия коронавируса

Вакцина Johnson & Johnson рекомендована к применению в ЕС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');