Авиапассажирам в Индонезии продавали б/у тесты на COVID-19

Фото: Ulet Ifansasti/Getty Images

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Индонезии нескольких сотрудников государственной фармацевтической компании Kimia Farma задержали по подозрению в повторном использовании наборов для взятия мазков из носа при тестировании на коронавирус. Об этом сообщает BBC News. Подозреваемые работали в пункте тестирования в аэропорту в Медане.

По версии полиции, единожды использованные наборы они мыли, снова упаковывали и продавали новым пассажирам. С декабря, по оценкам следствия, до 9000 человек могли купить для тестов уже использованные ватные палочки.

За счет этого подозреваемые могли положить себе в карман до 1,8 млрд индонезийских рупий ($124 800), а один из них успел построить себе дом, сообщали местные СМИ.

В Индонезии на борт самолета пассажиров пускают при предъявлении отрицательного теста на коронавирус. Аэропорт Куаланаму в Медане (Северная Суматра) предоставляет услуги по тестированию на месте и предлагает экспресс-тесты на антигены производства Kimia Farma.

В полицию поступили жалобы от 23 авиапассажиров, которые при обязательном тестировании получили ложноположительные результаты.

В аэропорт под видом пассажира на прошлой неделе приехал полицейский в штатском и прошел тестирование, сообщало издание Detik. Он получил положительный результат теста, вызвал подкрепление, и в пункте Kimia Farma провели обыск. Там нашли уже использованный набор для теста, который собирались использовать вторично.

Были задержаны пять сотрудников фармкомпании, им вменили нарушения законов в сфере охраны здоровья и прав потребителей. Из Kimia Farma их уже уволили, и компания пообещала усилить контроль за сотрудниками на местах.

Два юриста, которые часто летают через аэропорт Медана, уже выразили готовность судиться с компанией от имени пострадавших пассажиров и добиться для каждого компенсаций, сообщает South China Morning Post.

В Индонезии с начала пандемии, по данным счетчика Worldometers, было выявлено 1 686 373 случая заражения коронавирусом, умерли 46 137 заболевших.