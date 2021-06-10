Жителей Женевы попросили в день саммита РФ-США поработать из дома

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Жителей Женевы, где 16 июня состоится встреча президентов России и США, призвали отказаться от посещения офиса в день саммита и работать из дома, сообщает швейцарское телевидение.

Государственный совет Женевы попросил работодателей и сотрудников в городе, если есть возможность, перейти 16 июня на дистанционную работу.

Городские власти уже опубликовали информацию и карту, на которой указана зона безопасности, которая будет закрыта для передвижения автомобилей и людей на время проведения саммита РФ-США. Она будет оцеплена ограждением по всему периметру.

В эту зону вошел весь парк Ла Гранж, парк О-Вив, одноименный пляж. Закрыты также расположенные близ места проведения саммита набережные Женевы, часть акватории Женевского озера.

Государственный совет также предупредил, что в районах близ места саммита жителям запрещено использовать беспилотники. Запрещается проводить любые демонстрации.

При этом государственный совет предупреждает, что "в случае продления саммита все меры автоматически продлеваются вплоть до завершения этого мероприятия".

Место саммита Путина и Байдена

Ранее в четверг в МИД Швейцарии сообщили, что переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоятся 16 июня на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве.

Этот парк был закрыт для посещения ранее на этой неделе. Кроме того, как отмечали местные СМИ, в районе парка постепенно усиливают меры безопасности. В парке присутствуют военные, а также сотрудники служб безопасности.

С полудня четверга на улицах, расположенных близ парка, запрещено парковать автомобили. Ожидается, что меры безопасности введут и на берегу Женевского озера недалеко от парка. В частности, планируется, что там на время разместят средства ПВО, радары.

Вокруг самого парка возводят многокилометровое ограждение. Швейцарские СМИ отмечают, что эта задача оказалась непростой, так как в самой Женеве таких ограждений недостаточно, и подобные конструкции пришлось завозить из других городов страны.

Согласно швейцарским СМИ, в районе Hotel Intercontinental на этой неделе курсировали бронированные автомобили c антеннами и специальной техникой. Эти транспортные средства задействованы в обеспечении безопасности американского президента. По версии газеты "Трибюн де Женев", именно в этой гостинице, вероятно, остановится Джо Байден.

В конце прошлой недели сообщалось, что власти Швейцарии прорабатывают меры по ограничению доступа летательных аппаратов в воздушное пространство над Женевой на время встречи Байдена и президента РФ Владимира Путина. Схему ограничения доступа к воздушному пространству разрабатывает швейцарское федеральное управление по гражданской авиации совместно с ВВС Швейцарии, рядом федеральных служб и службой авиадиспетчеров.