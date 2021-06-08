Парк в центре Женевы активно готовят к саммиту Байдена и Путина

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Женеве во вторник стартовала активная фаза подготовки к предстоящему саммиту лидеров США и России, на дорогах города наблюдаются военные автомобили, сообщают швейцарские СМИ.

Повышенная активность замечена в районе парка Ла Гранж, где, по данным швейцарской прессы, в итоге было решено организовать эту встречу в верхах. Проводится также генеральная уборка парка, моются стены, окружающие его.

Военные на специализированных грузовых машинах перевозят различную технику и заграждения, которые будут возводиться для безопасности на время проведения саммита.

Газета "Трибюн де Женев" отмечает, что, по ее оценке, никогда еще в Женеве не предпринималось столь масштабных подготовительных мер перед крупным мероприятием.

При этом, отмечается, что в парк Ла Гранж уже не пускают посетителей: ни выгуливающих собак, ни местных жителей, желающих совершить пробежку. "Парк закрыт", - написано на информационном табло с часами работы. Принимаются меры, чтобы никто не смог попасть на территорию парка по ночам.

На сайте парка также указано, что "парк закрыт со вторника 8 июня по пятницу 18 июня включительно".

Согласно швейцарским СМИ, кроме того, в районе отеля Hotel Intercontinental курсируют бронированные автомобили c антеннами и специальной техникой. Эти транспортные средства задействованы в обеспечении безопасности американского президента. По версии газеты "Трибюн де Женев", именно в этой гостинице, вероятно, остановится Джо Байден.

По информации местных СМИ, специалисты также адаптируют дороги в парке для проезда тяжелых, бронированных автомобилей и лимузинов из кортежей глав государств.

Где именно может пройти встреча Путина и Байдена

Со своей стороны, телерадиокомпания RTS отмечает, что до сих пор нет полной ясности относительно точного места встречи Владимира Путина и Байдена. Предполагается, что она будет организована на вилле на территории парка. Согласно другому сценарию, она могла бы пройти в здании ресторана, расположенного неподалеку. Еще один сценарий - провести встречу на вилле, после чего президенты пешком могли бы пройти в ресторан. Последний вариант, по данным RTS, не очень устраивает российскую сторону.

"Окончательное решение, по информации источников, будет принято к среде", - сообщает RTS.

В конце прошлой недели сообщалось, что власти Швейцарии прорабатывают меры по ограничению доступа летательных аппаратов в воздушное пространство над Женевой на время саммита президентов США и РФ. Схему ограничения доступа к воздушному пространству разрабатывает швейцарское федеральное управление по гражданской авиации совместно с ВВС Швейцарии, рядом федеральных служб и службой авиадиспетчеров.

Кроме того, специалисты по безопасности в последние дни осмотрели пляж "О-Вив" на берегу Женевского озера на случай, если там нужно будет устанавливать компоненты систем ПВО.

Саммит Путина с Байденом пройдет в Женеве 16 июня.