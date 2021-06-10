Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве

Вид на виллу La Grange в Женеве Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоятся 16 июня на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве, сообщили в четверг в МИД Швейцарии.

"Знаменитая Вилла Ла Гранж примет (саммит - ИФ) президента Байдена и Путина 16 июня", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.

"Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное посредством выбора Женевы (для проведения саммита - ИФ)", - отмечается в нем.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что вилла Ла Гранж станет местом встречи американского и российского лидеров.

Вилла, построенная в 18-м веке, находится в живописном месте в центре парка. В одном из ее залов расположена библиотека, в которой хранятся десятки тысяч старинных и ценных книг.

Как сообщалось ранее, в Женеве во вторник, 8 июня, стартовала активная фаза подготовки к предстоящей встрече президентов РФ и США. К саммиту, в частности, начали готовить парк Ла Гранж - там провели генеральную уборку, кроме того, парк закрыли для посетителей.

Как отмечали местные СМИ, в районе парка постепенно усиливают меры безопасности. Там присутствуют военные, а также сотрудники служб безопасности.

С полудня четверга на улицах, расположенных близ парка, будет запрещено парковать автомобили. Ожидается, что меры безопасности введут и на берегу Женевского озера недалеко от парка. В частности, планируется, что там на время разместят средства ПВО, радары.

Вокруг самого парка возводят многокилометровое ограждение. Швейцарские СМИ отмечают, что эта задача оказалась непростой, так как в самой Женеве таких ограждений недостаточно, и подобные конструкции пришлось завозить из других городов страны.

Согласно швейцарским СМИ, в районе Hotel Intercontinental на этой неделе курсировали бронированные автомобили c антеннами и специальной техникой. Эти транспортные средства задействованы в обеспечении безопасности американского президента. По версии газеты "Трибюн де Женев", именно в этой гостинице, вероятно, остановится Байден.

Также стало известно, что на время саммита доступ летательных аппаратов в воздушное пространство над Женевой будет ограничен.

Встреча Байдена с Путиным пройдет 16 июня в Женеве. Подписание каких-либо документов по итогам переговоров пока не планируется, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.