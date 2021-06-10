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Посол США в РФ помогал готовиться к саммиту Байдена с Путиным в Женеве

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Посол США в РФ Джон Салливан оказал помощь Вашингтону в подготовке саммита лидеров США и РФ и, как ожидается, в ближайшие недели вернется в Москву, заявил в четверг представитель госдепа Нед Прайс.

"Он вернулся сюда до саммита и работал с высокопоставленными сотрудниками Белого дома и госдепа в рамках подготовки к встрече президентов Байдена и Путина", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

"Мы ожидаем, что он вернется в Москву в ближайшие недели", - добавил Прайс.

21 марта в Москву для консультаций прибыл посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, месяц спустя по рекомендации российской стороны Москву покинул посол США в Москве Джон Салливан. Точные сроки их возвращения не назывались.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. В этот день жителей города призвали отказаться от посещения офисов и работать из дома. Государственный совет Женевы также предупредил, что в районах близ места саммита жителям запрещено использовать беспилотники и проводить любые демонстрации.

США Джон Салливан Владимир Путин Россия Джо Байден

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