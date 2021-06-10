Глава азербайджанской епархии РПЦ умер от последствий COVID-19

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр скончался 10 июня после продолжительной и тяжелой болезни, сообщает сайт епархии Русской православной церкви в республике.

В рабочей группе патриархе Московском и всея Руси Кирилле уточнили, что архиепископ умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Архиепископ Александр (в миру Александр Геннадьевич Ищеин) родился 13 июня 1952 года в Ярославле в рабочей семье, окончил Ленинградский химико-фармацевтический институт, в армии служил на севере.

В 1975 году он принял монашество, окончил Московскую духовную семинарию. До назначения в Азербайджан почти 20 лет он прослужил на Кавказе - был настоятелем Успенского храма Моздока, благочинным православных церквей Северной Осетии, где содействовал возвращению и восстановлению храмов, собирал и изучал материалы по истории христианства на Кавказе.

С 1992 года тогда еще архимандрит Александр был настоятелем разных православных храмов Азербайджана. В конце 1998 года Синод РПЦ решил возродить Бакинскую епархию, границы которой в то время охватывали Азербайджан, Дагестан и Чечню, правящим архиереем было определено стать архимандриту Александру с титулом "епископ Бакинский и Прикаспийский".

В марте 2011 года Бакинская и Прикаспийская епархия была переименована в Бакинскую и Азербайджанскую, соответственно изменился и титул епископа Александра, который год спустя был возведен патриархом Кириллом в сан архиепископа.