Настоятель московского храма Пимена Великого скончался от коронавируса

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Москве умер настоятель храма преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках епископ Аркадий (Афонин), сообщил сайт Центрального викариатства Московской городской епархии.

Он умер 3 июня, ему было 77 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Епископ Аркадий около 20 лет служил приходским священником в Калужской епархии. В 1991 году он был назначен епископом Магаданским и Камчатским, в 1993 году - епископом Южно-Сахалинским и Курильским, в 1997 году - епископом Томским и Асиновским, годом позже - викарием Нижегородской епархии, а в 1999 году епископ Аркадий вернулся на Дальний Восток, где возглавил Южно-Сахалинскую и Камчатскую епархию.

В июле 2001 года он был почислен на покой по состоянию здоровья. В ноябре 2003 года его назначили настоятелем строящегося московского храма Живоначальной Троицы в Чертанове, а в октябре 2009 года - настоятелем столичного храма Пимена Великого в Новых Воротниках.