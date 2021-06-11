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Страны G7 запланировали выделить 1 млрд доз вакцин для всего мира

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Страны "Большой семерки" намерены выделить как минимум 1 млрд доз вакцин от коронавируса для других государств, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщает Associated Press.

Хроника коронавируса. Июнь.

По словам Джонсона, половину этих вакцин поставят США, а Великобритания - 100 млн доз.

Ранее президент США Джо Байден указывал, что Вашингтон пожертвует 500 млн доз препаратов от COVID-19 для других стран, чтобы предоставить доступ к вакцинам во всем мире. До этого Белый дом заключил соглашение с компаниями Pfizer и BioNTech о приобретении 500 млн доз разработанной ими вакцины от коронавируса.

Администрация Джонсона уточнила, что первая партия из 5 млн доз будет поставлена из Великобритании в ближайшие недели, а остальной объем доставят в течение следующего года.

Британский премьер-министр ожидает, что остальные страны G7 также пообещают помощь в поставках вакцин, так как это поможет всему миру восстановиться от коронавируса.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу Байдена, заявив, что Европа должна сделать то же самое. По его словам, к концу года Франция выделит по меньшей мере 30 млн доз другим странам.

На прошлой неделе Джонсон заявил, что намерен призвать лидеров стран "Большой семерки" помочь вакцинировать всех людей к концу 2022 года ради победы над пандемией коронавируса в мире.

Хроника 09 января 2020 года – 11 июня 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Эммануэль Макрон Джо Байден Борис Джонсон

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