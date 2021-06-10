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США купят 500 млн доз вакцины Pfizer для помощи 100 странам

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Белый дом заключил соглашение с компаниями Pfizer и BioNTech о приобретении 500 млн доз разработанной ими вакцины от коронавируса для помощи другим странам, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Ожидается, что президент США Джо Байден официально объявит об этом соглашении.

По данным издания, в рамках этой договоренности эти дозы получат около 100 стран в течение года. 200 млн доз будут доставлены в этом году, еще 300 млн - до середины следующего года.

Согласно информации источников СМИ, США приобрели эти дозы вакцины по "цене, предназначенной для некоммерческих организаций".

"Для активизации борьбы с нехваткой вакцин в мире и с неравными пропорциями в вакцинации между богатыми и бедными странами, президент (Байден - ИФ) намекнул на этот план в среду утром, когда его спросили о глобальной стратегии в вакцинации", - пишет газета.

При этом, The New York Times указывает, что этих 500 млн доз, которые произведут в США, все равно будет недостаточно для обеспечения необходимого количества доз для решения проблемы коронавируса в мировых масштабах. Ранее в ВОЗ оценили этот показатель в 11 млрд доз.

Для вакцинации одного человека препаратом от Pfizer необходимо ввести две дозы.

Хроника коронавируса. Июнь.

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США Коронавирус Pfizer BioNTech Джо Байден

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