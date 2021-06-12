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Байден призвал лидеров G7 к усилению конкуренции с Китаем

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Лидеры крупнейших экономик мира обнародовали в субботу инфраструктурный план для развивающихся стран, чтобы конкурировать с глобальными инициативами Китая, сообщает Associated Press.

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Участники саммита не сразу пришли к соглашению об объективной оценке действий Пекина. Джо Байден в своем обращении опирался на практику подневольного труда в Китае, чтобы убедить коллег-демократических лидеров выступить единым фронтом против экономической конкуренции с Пекином.

Канада, Великобритания и Франция в значительной степени поддержали позицию президента США, в то время как Германия, Италия и Европейский союз проявили большую нерешительность во время первого заседания саммита "Большой семерки" в субботу, по словам двух высокопоставленных чиновников администрации Байдена. Официальные лица, проводившие брифинги для журналистов, не были уполномочены публично обсуждать закрытую встречу и выступали на условиях анонимности. Чиновники Белого дома заявили вечером в субботу, что, по их мнению, Китай в той или иной форме может быть привлечен к ответственности за "нерыночную политику и нарушения прав человека".

Представители Белого дома заявили, что Байден хочет, чтобы лидеры стран "Большой семерки" - США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Японии и Италии - выступили в один голос против практики принудительного труда, направленной против китайских уйгуров - мусульман и других этнических меньшинств. Байден надеется, что денонсация станет частью совместного заявления, которое будет опубликовано в воскресенье, когда саммит закончится, но некоторые европейские союзники не хотят идти на серьезный конфликт с Пекином.

Китайский вопрос стал одним из центральных на саммите лидеров ведущих экономик мира, собравшихся в эти выходные в курортном городке Карбис-Бэй на юго-западе Англии. Этот саммит стал первым с 2019 года мероприятием, проведенным лидерами G7 в очном формате, так как прошлогодняя встреча была отменена из-за пандемии COVID-19.

Китай США G7 Джо Байден

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