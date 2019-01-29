На избившего стюардессу пассажира рейса Петербург - Анталия завели уголовное дело

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - На авиадебошира, избившего стюардессу во время рейса Санкт-Петербург - Анталия, завели уголовное дело, сообщает во вторник пресс-служба Следственного комитета.

"Уголовное дело в отношении мужчины 1985 года рождения возбуждено по ч. 1 ст. 213 УК РФ - хулиганство",- отмечается в сообщении.

"На борту самолета мужчина устроил дебош, а когда стюардесса пыталась его успокоить, то он ударил ее, в результате чего женщина получила телесные повреждения. По предварительным данным, дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время мужчина задержан", - сообщает СК.

Из-за неадекватного поведения пассажира самолет, летевший во вторник из Петербурга в Турцию, был вынужден совершить экстренную посадку в Сочи.

В МВД сообщили, что дебошира задержали сразу после приземления, это 33-летний житель Петербурга. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в его крови.