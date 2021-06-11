Песков объяснил согласие Путина на саммит с Байденом состоянием отношений США и РФ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин отправляется на саммит с президентом США Джо Байденом из-за того, что этого требует "плохое состояние отношений" между сторонами, заявил в интервью CNN пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Москва не ожидает проведения совместной пресс-конференции по итогам этих переговоров. В то же время, по его словам, переговоры по такого рода темам между сторонами еще не завершены.

"С самого начала президент Путин был открыт ко всем возможным вариантам", - отметил Песков.

Саммит Путина и Байдена запланирован на 16 июня. Встреча пройдет на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве.