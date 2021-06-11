Глава женевской полиции рассказала о подготовке к саммиту РФ-США

По ее мнению, этот саммит - более сложный с точки зрения безопасности, чем переговоры Рейгана с Горбачевым

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Женевские силы правопорядка обладают достаточным число сотрудников, чтобы эффективно работать во время саммита президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, заявила глава полиции в Женеве Моника Бонфанти.

"В нашем распоряжении достаточно сотрудников", - сказала она швейцарским журналистам в пятницу.

По ее мнению, нынешний саммит - более сложный с точки зрения обеспечения безопасности, чем встреча в Женеве в 1985 году Рональда Рейгана и Михаила Горбачева.

"Конечно, сейчас сложнее. Ведь тогда все происходило только на одном берегу, а сейчас нам нужно учитывать как левый берег, так и правый берег. Это более сложная работа, но мы считаем, что способны ее выполнить", - сказала Бонфанти.

Кантон Женева делится на два берега, которые разделены Женевским озером и рекой Рона. Швейцарские СМИ подчеркивают, что для обеспечения безопасности в городе власти планируют задействовать 95% сотрудников городской полиции. Это около 2 тыс. человек. Кроме того, Женева может рассчитывать в случае необходимости на полицейские подкрепления из других кантонов (900 сотрудников полиции). Швейцарские военные возьмут на себя обеспечение безопасности в районе иностранных диппредставительств и женевского аэропорта. В общей сложности, Швейцария собирается задействовать в этом случае 500 военнослужащих из ВВС и еще 500 - из сухопутных сил. Кроме того, военные в случае необходимости готовы на время передать полиции 10 единиц бронетехники.

В четверг швейцарское телевидение сообщило, что жителей Женевы, где 16 июня состоится встреча президентов России и США, призвали отказаться от посещения офисов в день саммита и работать из дома. Городские власти опубликовали информацию и карту, на которой указана зона безопасности, которая будет закрыта для передвижения автомобилей и людей на время проведения саммита РФ-США. Она будет оцеплена ограждением по всему периметру. В эту зону вошел весь парк Ла Гранж, парк О-Вив, одноименный пляж. Закрыты также расположенные близ места проведения саммита набережные Женевы, часть акватории Женевского озера. Государственный совет также предупредил, что в районах близ места саммита жителям запрещено использовать беспилотники. Запрещается проводить любые демонстрации.

При этом государственный совет предупреждает, что "в случае продления саммита все меры автоматически продлеваются вплоть до завершения этого мероприятия".

В МИД Швейцарии сообщили, что переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоятся 16 июня на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве. Этот парк был закрыт для посещения ранее на этой неделе. Кроме того, как отмечали местные СМИ, в районе парка постепенно усиливают меры безопасности. В парке присутствуют военные, а также сотрудники служб безопасности. С полудня четверга на улицах, расположенных близ парка, запрещено парковать автомобили. Ожидается, что меры безопасности введут и на берегу Женевского озера недалеко от парка. В частности, планируется, что там на время разместят средства ПВО, радары. Вокруг самого парка возводят многокилометровое ограждение. Швейцарские СМИ отмечают, что эта задача оказалась непростой, так как в самой Женеве таких ограждений недостаточно, и подобные конструкции пришлось завозить из других городов страны.

Согласно швейцарским СМИ, в районе Hotel Intercontinental на этой неделе курсировали бронированные автомобили c антеннами и специальной техникой. Эти транспортные средства задействованы в обеспечении безопасности американского президента. По версии газеты "Трибюн де Женев", именно в этой гостинице, вероятно, остановится Байден.

Схему ограничения доступа к воздушному пространству разрабатывает швейцарское федеральное управление по гражданской авиации совместно с ВВС Швейцарии, рядом федеральных служб и службой авиадиспетчеров. Швейцарские СМИ указывают, что планируемые меры нацелены на то, чтобы обеспечить безопасность на саммите и при этом - не останавливать движение пассажирских самолетов.