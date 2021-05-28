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В МИД Израиля отвергли резолюцию Совета ООН по правам человека в Палестине

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Израиль назвал принятие Советом по правам человека ООН резолюции, призывающей к расследованию нарушений прав человека на палестинских и израильских территориях, "моральным пятном на международном сообществе и ООН" и не намерен сотрудничать с ней, передает The Times of Israel со ссылкой на заявление МИД Израиля.

"Это решение не содержит ни одной отсылки к террористической группировке ХАМАС и полностью игнорирует 4,3 тыс. ракет, выпущенных по израильским гражданам. Настоящая цель этой комиссии заключается в обелении преступлений террористической группировки ХАМАС и в том, чтобы обвинить Израиль за действия в защиту своих граждан", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что силы Армии обороны Израиля действовали в соответствии с международным правом, когда защищали собственных граждан, в то время как члены группировки ХАМАС обстреливали ракетами мирное население. Также в заявлении говорится, что Израиль благодарен девяти странам, проголосовавшим против резолюции о создании комиссии, и что он не намерен сотрудничать с ней.

В четверг в СПЧ ООН большинством голосов приняли резолюцию, которая призывает к созданию комиссии по расследованию нарушений прав человека на территории сектора Газа и в Израиле, а также в Восточном Иерусалиме и на палестинских территориях.

Израиль Cектор Газа ХАМАС

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