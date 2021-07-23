В столкновениях с израильскими военными пострадали 146 палестинцев

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В столкновениях с израильскими военными 146 палестинцев пострадали во время столкновений с израильскими войсками в палестинском населенном пункте Бейта во время протестов, сообщает издание The Palestine Chronicle.

В палестинском Красном кресте сообщили, что местные жители "пострадали от резиновых и обычных пуль, а также от слезоточивого газа". Представители армии Израиля, со своей стороны, заявили, что "сотни палестинцев бросали камни в солдат, которые в ответ применили средства разгона беспорядков". Двое военнослужащих получили легкие ранения.

Сотни палестинцев собрались в Бейте на акцию протеста против строительства израильского поселения неподалеку.