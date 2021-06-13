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Принятый в КНР закон против иностранных санкций направлен на защиту суверенитета страны

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Закон "О противодействии иностранным санкциям", принятый Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) на этой неделе, является юридическим инструментом защиты суверенитета КНР, прав и интересов его граждан, говорится в комментариях китайских экспертов, которые приводят местные СМИ.

Они отмечают, что в первой статье закона говорится, что он принят в соответствии с Конституцией "в целях защиты интересов национального суверенитета, безопасности и развития, а также защиты законных прав и интересов наших граждан и организаций".

Представитель законодательного комитета ПК ВСНП заявил журналистам, что в последние годы "некоторые западные страны и организации не желают видеть, признавать и принимать реальность великого развития и прогресса Китая". Они, "исходя из политических потребностей и идеологической предвзятости", под различными предлогами "дискредитируют внутреннюю и внешнюю политику Китая (...), искажают, очерняют, сдерживают и препятствуют его развитию".

В частности, он в качестве поводов нападок на Китай назвал вопросы, связанные с Синьцзяном, Тибетом, Гонконгом, Тайванем, пандемией коронавируса. Все это, по его словам, является "грубым вмешательством во внутренние дела Китая".

СМИ напоминают, что китайское правительство неоднократно объявляло о контрмерах в отношении физических и юридических лиц в соответствующих странах. Однако, как считает профессор Китайского университета политических наук и права Хо Чжэнсинь, эти антисанкционные меры осуществлялись в основном административными средствами и не имели основы на законодательном уровне. Принятие закона восполняет этот недостаток и обеспечивает правовую гарантию принятия Китаем соответствующих ответных мер, отметил эксперт.

Так, в шестой статье закона, кроме отказа от выдачи въездных виз и замораживания активов, предусмотрено введение санкций не только против лиц, включенных в соответствующие списки, но и возможность принятия контрмер в отношении организаций, в которых эти лица занимают руководящие посты.

Эксперты единодушно отмечают, что новый закон учитывает основные нормы международного права и международных отношений. Закон "О противодействии иностранным санкциям" был принят ПК ВСНП 10 июня 2021 года.

Китай

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