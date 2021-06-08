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КНР сравнила обвинения в происхождении COVID-19 с ложью об иракском ОМП

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Обвинения американских представителей в адрес Китая, касающиеся происхождения коронавируса, равноценны лживой информации о наличии оружия массового поражения (ОМП) в Ираке, послужившей в конечном итоге предлогом для нападения на эту страну, заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

"Кампания по политизации изучения вопроса о происхождении вируса и очернения в связи с этим Китая ничем не отличается от лжи о наличии ОМП в Ираке", - написал дипломат в твиттере.

В наличии такого оружия в 2003 году в СБ ООН обвинил Ирак бывший в те годы госсекретарем США Колин Пауэлл.

"Происхождение СOVID-19 является научным вопросом, он должен изучаться совместно учеными во всем мире, а не политизироваться. Любой вывод должен быть сделан в соответствии с процедурами ВОЗ и в соответствии с научно обоснованными методами", - подчеркнул Лю Пэнъюй.

Ранее китайское посольство уже подчеркивало, что КНР поддерживает всестороннее изучение всех ранних случаев заболевания COVID-19 во всем мире, а также "тщательное расследование деятельности некоторых секретных баз и биологических лабораторий по всему миру".

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявлял в связи с этим, что США в рамках расследования происхождения COVID-19 следует обеспечить доступ специалистов Всемирной организации здравоохранения на американские объекты.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Axios заявил, что администрация президента Джо Байдена намерена выявить источник происхождения COVID-19, обвинив Китай в том, что тот до сих пор не "обеспечил необходимую прозрачность" и доступ международных инспекторов ко всей информации о коронавирусе.

Байден в мае поручил американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней, уделив внимание отдельным областям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, включая "вопросы по Китаю".

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, выступая на съезде Республиканской партии, что Китай, который, по его утверждению, несет ответственность за пандемию коронавируса, должен компенсировать понесенный США экономический ущерб в размере не менее $10 трлн.

"Мы требуем репараций от Коммунистической партии Китая. Китай должен заплатить. Они должны заплатить", - сказал он.

Трамп также предложил всем странам, которые должны деньги Китаю, отказаться выплачивать долги, а администрации США ввести 100%-ные пошлины на все ввозимые китайские товары.

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". В то же время США и Великобритания крайне критически отнеслись к расследованию, проведенному ВОЗ, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.

Китай США коронавирус

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