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Китай выразил решительное несогласие с заявлением саммита ЕС и Японии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Подрывом мира и доверия между странами назвал представитель постпредства КНР при Евросоюзе положения совместного коммюнике ЕС и Японии по итогам состоявшегося виртуального саммита, касающиеся Китая.

Он заявил китайским журналистам, что некоторые положения заявления "полностью вышли за рамки нормального развития двусторонних отношений".

В частности, дипломат обратил внимание на то, что в заявлении ЕС и Японии говорится о "серьезной озабоченности ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, подчеркивается важность мира и стабильности в Тайваньском проливе". В нем отмечается готовность к координации действий по региональным проблемам, включая вопросы Гонконга и Синьцзяна, обмену сведениями о своих отношениях с Китаем.

"Тайвань, Гонконг и вопросы, связанные с границами, являются внутренними делами Китая. Восточно-Китайское море и Южно-Китайское море имеют отношение к территориальному суверенитету и морскими правами и интересами Китая. Эти вопросы касаются фундаментальных интересов Китая и не могут затрагиваться", - заявил китайский дипломат.

Он подчеркнул: "Китай выражает свое серьезное недовольство и решительное несогласие с этими положениями заявления, распространенного по итогам саммита европейских и японских лидеров, а также будет более твердо отстаивать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития".

КНР Евросоюз Япония

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