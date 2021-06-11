Акционист Крисевич стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В отношении акциониста Павла Крисевича возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) после акции с имитацией выстрелов в голову на Красной площади в Москве.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве сообщили, что мужчина несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал выстрел в голову. Информированный источник агентства пояснил, что речь идет именно о Крисевиче.

По данным полиции, молодого человека задержали и доставили в отдел полиции по району Китай-город

Ранее информированный источник "Интерфакса" сообщал, что Крисевич был задержан после того, как попытался выстрелить себе в голову на Красной площади из ружья, заряженного холостыми патронами.

Крисевич уже устраивал несанкционированные акции. В ноябре 2020 года он поджег файеры у здания ФСБ, а также привязал к рукам большой крест, инсценировав распятие Христа. Тогда он был арестован на 15 суток за неповиновение полиции.

2 мая Крисевич и художница Анастасия Михайлова проводили в Петербурге выставку против пыток, репрессий и за свободу творчества. Активистов задержали во время мероприятия и составили в отношении них административные протоколы о повторном нарушении законодательства о митингах (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ).