Журналистку SOTA Самусик отпустили из полиции под обязательство о явке

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Журналистку телеграм-канала SOTA Нику Самусик, которая была задержана в минувшую пятницу после акции на Красной площади с Павлом Крисевичем, отпустили из изолятора временного содержания с обязательством о явке к следователю.

Об этом "Интерфаксу" в воскресенье сообщил адвокат Сергей Тельнов.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы заключил под стражу акциониста Крисевича на два месяца. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

Его адвокат Мансур Гильманов сообщил "Интерфаксу", что решение суда будет обжаловано.

Крисевич был задержан 11 июня на Красной площади вместе с Самусик, которая снимала его акцию.

Как сообщали "Интерфаксу" в столичной полиции, Крисевич "произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий в себя".

Ранее художник-акционист уже устраивал несанкционированные акции. В ноябре 2020 года он поджег файеры у здания ФСБ, а также привязал к рукам большой крест, инсценировав распятие Христа. Тогда он был арестован на 15 суток за неповиновение полиции.

2 мая этого года Крисевич и художница Анастасия Михайлова проводили в Петербурге выставку против пыток, репрессий и за свободу творчества. Активистов задержали во время мероприятия и составили в отношении них административные протоколы о повторном нарушении законодательства о митингах (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ).