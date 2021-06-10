Пострадавшая от кибератаки компания JBS USA заплатила хакерам $11 млн

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Крупный производитель мяса JBS USA заявил, что заплатил хакерам выкуп в размере $11 млн.

"JBS USA сегодня подтвердила, что заплатила выкуп эквивалентный $11 млн в ответ на преступный взлом", - говорится в сообщении на сайте компании.

Уточняется, что на момент оплаты подавляющее большинство объектов компании были в рабочем состоянии.

"Это было очень трудное решение для нашей компании. (...) Однако мы посчитали, что оно должно быть принято для предотвращения любого потенциального риска для наших клиентов", - отметил генеральный директор JBS USA Андре Ногейра.

Компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглась кибератаке. В результате возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании. ФБР приписало атаку сервисам REvil и Sodinokibi. Предполагается, что это разные названия одной и той же группы хакеров, сформированной в России.