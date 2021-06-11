США заявили о намерении затронуть тему защиты прав человека на саммите в Женеве

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден твердо намерен на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поднять тему защиты прав человека вне зависимости от планов российской стороны, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Даже если это не значится у него (российского президента - ИФ) на повестке дня, президент США совершенно точно твердо намерен затронуть тему нарушений прав человека", - заявила Псаки, слова которой приводят в пятницу американские журналисты. СМИ США отмечают, что так она ответила на просьбу прокомментировать слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Путин в ходе саммита с Байденом не планирует обсуждать тему российского оппозиционера Алексея Навального.

"Здесь нечего обсуждать. Здесь нечего обсуждать об этом человеке. Он в тюрьме, и это не вопрос двусторонних отношений", - сказал Песков в интервью CNN.

Представитель Госдепа Нед Прайс накануне заявил на брифинге, что Байден уделяет внимание теме защиты прав человека и собирается обсудить ее во время саммита с президентом РФ. Он пояснил, что речь идет о гражданах США, а также о российском оппозиционере Алексее Навальном.

Саммит запланирован на 16 июня в Женеве.