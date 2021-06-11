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В ЛНР сообщили о гибели 5 военных при нападении украинских диверсантов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Пятеро военнослужащих Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погибли в результате нападения украинской диверсионной группы на наблюдательный пост ЛНР в районе населенного пункта Голубовское, сообщил представитель пресс-службы военного ведомства республики Иван Филипоненко.

Инцидент произошел 11 июня, на пост напала диверсионная группа отдельного центра специальных операций "Запад" (бывший 8-й полк спецназначения Сил специальных операций ВСУ), сообщил Филипоненко в пятницу журналистам.

По его утверждению, диверсанты, проникшие на территорию поста, расстреляли в упор четверых военнослужащих ЛНР, один погиб от снайперского выстрела.

В связи с произошедшим глава ЛНР Леонид Пасечник прервал рабочую поездку в Крым, об этом говорится в его заявлении, распространенном в пятницу.

МИД ЛНР также выступил с заявлением, в котором призвал страны-гаранты Минских соглашений и мировое сообщество принять меры в связи с нападением украинских диверсантов на наблюдательный пост ЛНР.

"Обращаемся к странам-гарантам Минского процесса, ко всему мировому сообществу - примите меры к отказу Киева от попыток решить конфликт силовым путем, включая практики террора и геноцида!" - говорится в документе, поступившем в "Интерфакс".

В министерстве отметили, что в ЛНР осуждают убийство военнослужащих Народной милиции украинскими диверсантами, однако при этом остаются приверженными соблюдению режима прекращения огня. "Призываем Киев прекратить политику, направленную на физическое уничтожение жителей Донбасса, и начать процесс мирного урегулирования конфликта Украины и Донбасса", - подчеркивается в заявлении.

Между тем украинские военные опровергают версию Луганска о нападении диверсионной группы на пост ополченцев ЛНР.

Как утверждается в сообщении Оперативно-тактической группировки "Север", опубликованном в фейсбуке, в районе Голубовского один из луганских ополченцев якобы открыл огонь по своим сослуживцам, после чего покончил с собой.

ЛНР Иван Филипоненко Украина ВСУ Украина Донбасс

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