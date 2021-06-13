США и Южная Корея подтвердили во время саммита G7 важность сотрудничества

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен подтвердили готовность продолжать сотрудничество по мировым и региональным проблемам, сообщил госдепартамент по итогам встречи дипломатов в английском Корнуолле, где пройдет саммит "большой семерки".

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чон Ый Ен подтвердили, что альянс США и Республики Корея является основой мира, безопасности и процветания в Северо-Восточной Азии, Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами", - говорится в сообщении, размещенном на сайте госдепа.

Они считают необходимым сотрудничество США и Южной Кореи "для продвижения общих ценностей и решения сегодняшних и будущих проблем", отмечает госдеп.

Также сообщается, что стороны "подчеркнули важность многостороннего сотрудничества для решения вопросов, имеющих решающее значение для региональной стабильности", в том числе для "возвращения Мьянмы на путь демократии".

Блинкен и Чон Ый Ен " подтвердили приверженность тесному сотрудничеству между Соединенными Штатами, Республикой Корея и Японией по широкому кругу вопросов, включая работу по денуклеаризации Корейского полуострова", говорится в сообщении.