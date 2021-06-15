Суд над белорусским оппозиционером Тихановским начнется 24 июня

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Суд над белорусским оппозиционером и блогером, мужем экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Сергеем Тихановским начнется 24 июня, сообщила "Интерфаксу" во вторник его адвокат Наталья Мацкевич.

Вместе с ним будут судить оппозиционера Николая Статкевича и еще четырех человек, обвиняемых, в том числе, в организации массовых беспорядков в 2020 году. Как сообщалось, дело будет рассматривать Гомельский областной суд.

"Согласно материалам дела, Тихановский, Статкевич, а также привлеченные ими Артем Саков, Дмитрий Попов, Игорь Лосик, Владимир Цыганович и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Белоруссии в 2020 году", - отмечала Генпрокуратура.

Тихановского, Сакова, Попова (модератора соцсетей "Страны для жизни", гражданина России) обвиняют по ч.1 ст.293, ч.3 ст.130, ч.2 ст.191, ч.1 ст.342 УК (организация массовых беспорядков; распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов; угрозы в адрес главы Центризбиркома; организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти).

Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков по ч.1 ст.293 УК.

Действия обвиняемых Лосика и Цыгановича квалифицированы по двум статьям (по ч.1 ст.293 и ч.3 ст.130) разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц; организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.

Видеоблогер Тихановский планировал зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты Белоруссии, но не смог этого сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.

Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты его жены Светланы Тихановской. Также были задержаны несколько его соратников. По мнению правоохранительных органов, "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

Белорусские правозащитники признали фигурантов этого дела политическими заключенными.