Офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Офис бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве, сообщил телеграм-канал Тихановской. Об этом объявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Литва стала первой страной Евросоюза, присвоившей официальный статус Тихановской. "Уже ведется работа над открытием представительств народа Беларуси в других странах", - говорится в сообщении.

Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который был задержан и арестован перед началом предвыборной кампании. Итоги президентских выборов Тихановская не признала. 10 августа она приехала в Центризбирком подавать требование пересчета голосов и перестала выходить на связь, на следующий день она обнаружилась в Литве.

В ЕС Тихановскую признают одним из представителей Белоруссии, с ней встречались президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. В Белоруссии с начала апреля она и еще 15 человек числятся в перечне причастных к террористической деятельности.