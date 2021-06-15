Литва заявила, что Минск использует беженцев как "гибридное оружие"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Минск в использовании беженцев в качестве "гибридного оружия", а глава МИД Греции Никос Дендиас пообещал помочь Литве в контроле над потоками нелегальной миграции из Белоруссии.

Как заявил Ландсбергис на пресс-конференции в Вильнюсе с греческим коллегой, белорусский режим "активно организует программу беженцев и использует их против Литвы в качестве одного из видов гибридного оружия". "Это означает, что то, что мы видим, может быть лишь началом. Если число (нелегальных мигрантов) будет расти, если ситуация ухудшится, помощь партнеров точно будет нужна", - сказал он.

В свою очередь Дендиас отметил, что "это европейский вызов", и заявил, что Греция может помочь "любым подходящим Литве способом", прислать в Литву должностных лиц, чтобы поделиться опытом, помочь поднять вопрос на уровне Евросоюза.

Он напомнил, что Греция уже сталкивалась ранее с крупным миграционным кризисом, когда просящие убежища с Ближнего Востока массово прибывали в страну по Средиземному морю. "У нас сложилось положение, когда более крупный сосед поощряет миграцию и превращает его в орудие", - пояснил он, подразумевая Турцию.

Проблема нелегальной миграции из Белоруссии в ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце мая после острой международной реакции на принуждение к посадке пассажирского самолета Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко.

Литовские должностные лица в последнее время отмечают значительный рост нелегальной миграции из Белоруссии. По данным пограничников, в этом году в Литву из Белоруссии незаконно пытались попасть 387 мигрантов. Большинство из них - граждане Ирака. Это число почти в пять раз больше, чем за весь 2020 год.

Глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас заявил, что в белорусской столице Минске может быть около 1,5 тыс. беженцев, желающих незаконно попасть в ЕС. "В последнее время эти группы нелегальных мигрантов стали пересекать границу постоянно, почти каждую ночь. Согласно нашей информации, в Минске скопилась довольно большая группа нелегальных мигрантов, она постоянно пополняется прибывающими из Багдада или Стамбула", - сказал он во вторник журналистам. По его словам, эти люди могут в любое время начать движение в направлении границы.

Многие из мигрантов них - граждане Ирака. Они говорят, что прилетели в Белоруссию из Багдада по туристическим визам и решили нелегально попасть в Евросоюз.

В связи с ростом потока нелегальных мигрантов, проникающих из Белоруссии, Литва планирует оборудовать для их размещения палаточный городок в приграничном городе Пабраде. До конца 2022 года Литва планирует установить на всей протяженности границы с Белоруссией системы наблюдения, так как сейчас они охватывают всего 38% границы. Сообщалось также, что Литва для борьбы с нелегальными мигрантами размещает на пограничных участках с наибольшим числом нарушений резерв Службы охраны госграницы. Обсуждается привлечение литовской армии, а также сотрудников погранохраны ЕС.