Границу Литвы с Белоруссией будут охранять сотрудники Frontex

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В пятницу патрулирование на границе Литвы с Белоруссией вместе с литовскими пограничниками начинают первые шесть сотрудников Европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex, передает агентство BNS.

Командированные Frontex французские, венгерские и германские пограничники будут работать на участках погранзастав Капчаместиса и Друскининкай.

По информации агентства, планируется, что таких представителей Постоянного корпуса Frontex будет все больше, и со временем в июле вместе с литовскими пограничниками на границе с Белоруссией их будет работать 30. Они приедут в Литву со своей экипировкой, оружием, транспортными средствами.

"Такая помощь Frontex понадобилась Литве в последнее время в связи с заметным ростом случаев, когда из Беларуси в Литву пытаются попасть нелегальные мигранты. В Литву из Беларуси в этом году пытались попасть в общей сложности 672 нелегальных мигранта - эта цифра более чем в восемь раз превышает цифру за весь 2020 год", - передает BNS.

В задачи Frontex входит помощь государствам-членам в тех случаях, когда у внешних границ Сообщества нужна оперативно-техническая поддержка, когда нужно организовать совместные операции по возвращению мигрантов, отмечает агентство.

Ранее глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас заявил, что в белорусской столице Минске может быть около 1,5 тысяч беженцев, желающих незаконно попасть в ЕС. "В последнее время эти группы нелегальных мигрантов стали пересекать границу постоянно, почти каждую ночь. Согласно нашей информации, в Минске скопилась довольно большая группа нелегальных мигрантов, она постоянно пополняется прибывающими из Багдада или Стамбула", - сказал он во вторник журналистам. По его словам, эти люди могут в любое время начать движение в направлении границы.

Многие из мигрантов них - граждане Ирака. Они говорят, что прилетели в Белоруссию из Багдада по туристическим визам и решили нелегально попасть в Евросоюз.