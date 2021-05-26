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Лукашенко пригрозил Западу ослабить контроль за наркотрафиком и миграцией

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией.

"Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко, выступая в среду в парламенте. Слова президента приводит телеграм-канал Агентства теленовостей Белгостелерадиокомпании.

Он также прокомментировал запрет ЕС на полеты белорусских авиабортов. "Не нравится летать через безопасную Белоруссию - летайте там, где угробили 300 человек (имеется в виду Украина - ИФ).

В миреЛукашенко заявил, что сигнал о минировании рейса Ryanair поступил из ШвейцарииЛукашенко заявил, что сигнал о минировании рейса Ryanair поступил из ШвейцарииЧитать подробнее

Как сообщалось, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании. Для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту лайнера находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич. После приземления самолета его задержали.

В ЕС и США осудили принудительную посадку в Минске самолета Ryanair и потребовали освобождения Протасевича.

Белорусские власти утверждают, что сообщение о минировании самолета поступило от "солдат ХАМАСа", но палестинское движение это отрицает.

Белоруссия Александр Лукашенко

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