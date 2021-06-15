Путин первым проведет пресс-конференцию по итогам переговоров с Байденом

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Американская сторона планирует провести пресс-конференцию президента Джо Байдена по итогам саммита в Женеве после аналогичного мероприятия российского коллеги Владимира Путина, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

"Пресс-конференция Путина состоится до пресс-конференции Байдена", - пишет агентство.

Телеканал CNN со ссылкой на Белый дом сообщает, что первым к месту проведения саммита прибудет Путин, затем - Байден. Президентв проведут переговоры, на которых будут присутствовать госсекретарь Энтони Блинкен с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По данным американской стороны, запланированы и переговоры в расширенном составе: помимо президентов, в них будут участвовать еще минимум по пять человек от каждой делегации.

По словам представителя администрации Байдена, встреча не предусматривает совместного обеда. "Не будет преломления хлеба", - цитирует CNN слова источника в американской делегации.

Собеседник журналистов напомнил, что американский президент обсудит с Путиным ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, а также права человека. Кроме того, Байден "скажет Путину, где Россия идет против ценностей США".

Встреча президентов России и США состоится 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве. Переговоры начнутся в 13:00 по местному времени (14:00 по московскому времени) и продлятся 4-5 часов.