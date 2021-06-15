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Опубликована программа встречи Путина и Байдена

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Пять часов предусматривает протокольная программа российско-американского саммита в Женеве, запланированного на 16 июня.

Согласно материалам, распространённым кремлевской пресс-службой в преддверии мероприятия, прибытие президента РФ Владимира Путина на виллу Ла-Гранж и совместное фотографирование его с президентами США и Швейцарии Джо Байденом и Ги Пармеленом запланировано на 13:00 по местному времени.

На 13:15 запланировано начало беседы президентов России и США, она состоится на первом этаже в библиотеке.

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На 14:30 запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе.

В 16:15 начнётся, как указано в материалах, вторая часть переговоров в расширенном составе.

На 18:00 запланирована пресс-конференция президента РФ по итогам саммита.

Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоятся 16 июня на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве.

Между тем самолет Джо Байдена уже приземлился в аэропорту Женевы.

США Джо Байден Владимир Путин Женева

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