Путин и Байден в Женеве обсудят "проблемы-раздражители" в отношениях 2 стран

Президент США Джо Байден Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Повестка дня саммита РФ-США будет включать практически все волнующие две страны вопросы, в том числе и "проблемы-раздражители" в двусторонних отношениях, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Повестка - практически все темы, которые сейчас волнуют и нас, и американскую сторону, они отражены в согласованном варианте. Это, естественно, состояние и перспективы развития российско-американских отношений, основные вопросы стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности, вопросы борьбы с киберпреступностью. Тут, конечно, будут отдельно обсуждены конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений, проблематика экономического сотрудничества, климат, Арктика и, естественно, противодействие коронавирусу", - сказал Ушаков журналистам в преддверии саммита.

При этом он подчеркнул, что стратегическая стабильность станет одной из ключевых тем предстоящего саммита: за последние годы в этой сфере накопилось "немало серьезных проблем", обусловленных "рядом односторонних шагов США" - выходом из договоров о ПРО, РСМД, Открытом небе.

"Поэтому сейчас особенно актуальна задача скорейшего запуска системного и комплексного диалога по вопросам стратстабильности. Россия исходит из того, что целью такого диалога должна стать совместная выработка нового "уравнения безопасности", учитывающего все факторы, влияющие на глобальную стабильность", - сказал Ушаков.

Отдельно он остановился на вопросах кибербезопасности, которые, как ожидается, будут затрагиваться в ходе переговоров лидеров.

"В последнее время в США все чаще звучат абсурдные обвинения в адрес России в попустительстве киберпреступности. При этом наша страна неоднократно предлагала США восстановить диалог по вопросам информбезопасности для предметного и конструктивного обсуждения всех имеющихся вопросов", - отметил Ушаков.

Региональные проблемы оставили на "десерт" саммита

"На десерт" саммита, по его словам, оставлены региональные проблемы.

Среди таковых он назвал проблематику ближневосточного урегулирования, ситуацию в Ливии, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, урегулирование в Афганистане, на Корейском полуострове, Нагорном Карабахе.

"Для обсуждения различных вопросов региональной проблематики (в делегацию) приглашены Козак и Лаврентьев (замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев - ИФ). То есть можно сделать вывод, что Украина и Сирия будут в числе вопросов, которые президенты затронут", - сказал Ушаков.

Эти темы находятся на повестке дня, но президенты по своему усмотрению могут расширить круг обсуждаемых вопросов, добавил он.

"Отношения России и США долгие годы деградировали и находятся сейчас в неудовлетворительном состоянии. Российская сторона многократно заявляла о готовности совместно с США предпринимать усилия по оздоровлению отношений", - сказал Ушаков, отметив, что нормализация в этой сфере одинаково нужна обеим сторонам.

Его спросили, обсуждалась ли на стадии подготовки саммита возможность освобождения американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида.

"Эти вопросы обсуждаются по линии МИД и по другим каналам. В числе согласованных тем (саммита) - конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений. Здесь много вопросов, в том числе то, что американцы наших отлавливают во всех частях света. Нерешенных вопросов очень много, в том числе по линии работы дипломатических представительств двух стран. С 2014 года очень много напринимали американцы и санкций, и различных совершенно неоправданных шагов в отношении работы диппредставительств. Была, можно сказать, сворована наша собственность там, которая была официально зафиксирована, договоренности есть. Много чего есть обсуждать. Это все будет обсуждаться под рубрикой "нерешенные вопросы двусторонних отношений", - сказал Ушаков.

Ушаков отметил, что перечисленные им проблемы являются "раздражителями в двусторонних отношений". Если часть из них будет сдвинута с "мертвой точки" в сторону решения, "уже будет неплохо", констатировал он.

Темы Навального и Белоруссии

Ушаков также выразил уверенность, что ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального, а также тема Белоруссии будут подняты президентом США Джозефом Байденом на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

На уточняющий вопрос журналистов, будет ли на саммите обсуждаться ситуация вокруг Навального, он сказал: "Президенты могут поднять любые темы. Мы же с вами понимаем, наверно, американская сторона эту тему поднимет. Об этом очень много сигналов, в том числе из Великобритании, из Брюсселя. Ну будут поднимать, конечно".

При этом Ушаков напомнил, что Путин уже несколько раз высказывался по этому вопросу.

Тема Белоруссии, заметил помощник российского президента, также может быть поднята в ходе встречи. "Президенты могут поднять любую тему, в том числе и Белоруссию. Опять-таки, я не исключаю, что американцы эту тему затронут. Тем более они пообсуждали это все с союзниками - в натовском кругу, еэсовском", - сказал он.

Ушаков заметил: "Наверно, даже если американцы забудут какую-то тему, то им напомнят, что сказать".