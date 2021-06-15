Переговоры Путина и Байдена в Женеве продлятся 4-5 часов с учетом перерывов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве рассчитаны на 4-5 часов с учетом перерывов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Они рассчитаны где-то приблизительно на 4-5 часов. Это с перерывами" - сказал Песков журналистам во вторник. Пресс-секретарь добавил, что в ходе переговоров будет происходит смена форматов.

Российско-американский саммит состоится 16 июня в Женеве.