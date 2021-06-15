Китайский ученый опровергла теорию об утечке COVID-19 из лаборатории

Лабораторное тестирование в китайском Ухане. Архивное фото Фото: AP/TASS

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Ведущий китайский ученый Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли опровергла распространяемые в США утверждения о том, что источником коронавируса, вызвавшего пандемию, могла стать лаборатория института.

В интервью газете The New York Times Ши Чжэнли сказала, что нет никаких доказательств того, что вирус просочился из института.

"Как, черт возьми, я могу представить доказательства чего-то, если не существует никаких доказательств?" - сказала она газете.

Ученый добавила: "Я не знаю, как мир дошел до того, что постоянно поливает грязью невинных ученых".

Ши Чжэнли также опровергла недавнее сообщение The Wall Street Journal о том, что три исследователя из института обратились за медицинской помощью с симптомами, схожими с заражением коронавирусной инфекцией, примерно за месяц до того, как были зарегистрированы первые случаи заболевания COVID-19.

"Уханьский институт вирусологии не сталкивался с подобными случаями", - сказала она. "Если возможно, не могли бы вы назвать имена этих троих, чтобы помочь нам проверить?" - продолжила Ши Чжэнли.

The New York Times со ссылками на высокопоставленных чиновников администрации США писала ранее, что у американской разведки в распоряжении имеются еще не исследованные данные, связанные с источником пандемии коронавируса, о чем был проинформирован Белый дом. Разведка намерена использовать "экстраординарные" компьютерные мощности, чтобы выяснить, просочился ли вирус из лаборатории в китайском Ухане или распространился в результате контактов людей с животными.

В связи с этим президент США Джо Байден поручил американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19, обратив внимание на Китай, и отчитаться о результатах в течение 90 дней. В мае текущего года посольство Китая в США раскритиковало возобновившееся в США расследование, посчитав его целью "обвинить Китай в том, что он является основным источником распространения в мире коронавируса", и предупредило, что это только затруднит борьбу с пандемией. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Соединенным Штатам в рамках расследования следует обеспечить доступ специалистов ВОЗ и на свои объекты.

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ранее посетивших Уханьский институт вирусологии, в докладе о результатах сделала вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". Великобритания и США критически отнеслись к этому, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.

В то же время, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в рамках прошедшего в британском Корноулле саммита G7 заявил журналистам, что нельзя исключать версию лабораторного происхождения COVID-19. Он также обвинил Китай в недостаточной "прозрачности" на начальном этапе расследования проблемы.

В свою очередь бывший президент США Дональд Трамп констатировал, что выдвинутая им в свое время версия о том, что лаборатория в Ухане может быть источником возникновения коронавируса COVID-19, наконец, "становится популярной".

Ши Чжэнли была одной из первых китайских экспертов, еще в начале декабря 2020 года предупредивших о распространении новых видов коронавируса. Она отметила, что летучие мыши, обитающие на юге и юго-западе Китая, являются переносчиками новых видов коронавируса, которые могут передаваться человеку. Она подчеркнула, что эти новые виды коронавирусной инфекции, вызывающей COVID-19, вероятно, распространяются в природе за пределами Китая.