Поиск

Китайский ученый опровергла теорию об утечке COVID-19 из лаборатории

Китайский ученый опровергла теорию об утечке COVID-19 из лаборатории
Лабораторное тестирование в китайском Ухане. Архивное фото
Фото: AP/TASS

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Ведущий китайский ученый Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли опровергла распространяемые в США утверждения о том, что источником коронавируса, вызвавшего пандемию, могла стать лаборатория института.

В интервью газете The New York Times Ши Чжэнли сказала, что нет никаких доказательств того, что вирус просочился из института.

"Как, черт возьми, я могу представить доказательства чего-то, если не существует никаких доказательств?" - сказала она газете.

Ученый добавила: "Я не знаю, как мир дошел до того, что постоянно поливает грязью невинных ученых".

Ши Чжэнли также опровергла недавнее сообщение The Wall Street Journal о том, что три исследователя из института обратились за медицинской помощью с симптомами, схожими с заражением коронавирусной инфекцией, примерно за месяц до того, как были зарегистрированы первые случаи заболевания COVID-19.

В миреБайден велел разведке удвоить усилия по поиску источника COVID-19Читать подробнее

"Уханьский институт вирусологии не сталкивался с подобными случаями", - сказала она. "Если возможно, не могли бы вы назвать имена этих троих, чтобы помочь нам проверить?" - продолжила Ши Чжэнли.

The New York Times со ссылками на высокопоставленных чиновников администрации США писала ранее, что у американской разведки в распоряжении имеются еще не исследованные данные, связанные с источником пандемии коронавируса, о чем был проинформирован Белый дом. Разведка намерена использовать "экстраординарные" компьютерные мощности, чтобы выяснить, просочился ли вирус из лаборатории в китайском Ухане или распространился в результате контактов людей с животными.

В связи с этим президент США Джо Байден поручил американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19, обратив внимание на Китай, и отчитаться о результатах в течение 90 дней. В мае текущего года посольство Китая в США раскритиковало возобновившееся в США расследование, посчитав его целью "обвинить Китай в том, что он является основным источником распространения в мире коронавируса", и предупредило, что это только затруднит борьбу с пандемией. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Соединенным Штатам в рамках расследования следует обеспечить доступ специалистов ВОЗ и на свои объекты.

В миреКитай призвал США не политизировать происхождение COVID-19Читать подробнее

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ранее посетивших Уханьский институт вирусологии, в докладе о результатах сделала вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". Великобритания и США критически отнеслись к этому, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.

В то же время, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в рамках прошедшего в британском Корноулле саммита G7 заявил журналистам, что нельзя исключать версию лабораторного происхождения COVID-19. Он также обвинил Китай в недостаточной "прозрачности" на начальном этапе расследования проблемы.

В свою очередь бывший президент США Дональд Трамп констатировал, что выдвинутая им в свое время версия о том, что лаборатория в Ухане может быть источником возникновения коронавируса COVID-19, наконец, "становится популярной".

Ши Чжэнли была одной из первых китайских экспертов, еще в начале декабря 2020 года предупредивших о распространении новых видов коронавируса. Она отметила, что летучие мыши, обитающие на юге и юго-западе Китая, являются переносчиками новых видов коронавируса, которые могут передаваться человеку. Она подчеркнула, что эти новые виды коронавирусной инфекции, вызывающей COVID-19, вероятно, распространяются в природе за пределами Китая.

Хроника 09 января 2020 года – 15 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Ухань Китай коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

Axios узнал о встрече Байдена с экспертами по РФ перед саммитом с Путиным

В штате Иллинойс загорелся химический завод

В штате Иллинойс загорелся химический завод

В МИД РФ заявили, что Россия готова передать США заключенных-американцев

В МИД РФ заявили, что Россия готова передать США заключенных-американцев

Президент США назвал Путина "достойным" и "жестким" соперником

Президент США назвал Путина "достойным" и "жестким" соперником

Politico сообщило, что США обеспокоены ростом взаимодействия РФ и КНР

Эрдоган заявил о неизменности позиции Турции по российским С-400

Глава МИД Грузии сообщил о суверенном праве страны вступить в НАТО

Что произошло за день: понедельник, 14 июня

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Протасевич забыл фамилию российского олигарха, финансировавшего NEXTA

Протасевич забыл фамилию российского олигарха, финансировавшего NEXTA

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');