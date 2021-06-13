Глава ВОЗ допустил версию о лабораторном происхождении коронавируса

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус на саммите "Большой семерки" заявил, что не исключает версию лабораторной утечки COVID-19, и Китай должен помочь в расследовании источника вируса, сообщает издание Daily Mail.

"Думаю, эти люди должны узнать, откуда возник вирус, они этого заслуживают. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем мы могли предотвратить повторение пандемии", – приводит слова гендиректора ВОЗ издание.

По его словам, со стороны Китая не было достаточной "прозрачности и сотрудничества" в начале расследования происхождения коронавируса.

Существует растущая полемика по поводу того, как вирус впервые появился - будь то контакт с животными на рынке в Ухане или утечка из исследовательской лаборатории в том же городе, как предполагают некоторые. Китай заявляет, что не несет ответственности за пандемию, и отвергает теории заговора о том, что болезнь была создана человеком.

В прошлом месяце Джо Байден приказал американским спецслужбам в ближайшие три месяца доложить о том, впервые ли вирус COVID-19 появился в Китае от животного или в результате лабораторной утечки.