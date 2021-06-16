WP узнала о споре в администрации США из-за отказа от санкций против Nord Stream 2 AG

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Решение не вводить санкции против компании-оператора трубопровода "Северный поток 2" - Nord Stream 2 AG - и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига вызвало разногласия в администрации США, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По их данным, Госдеп во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном, его первым заместителем Уэнди Шерманом и заместителем по политическим делам Викторией Нуланд рекомендовали ввести ряд санкций, направленных на блокирование трубопровода, без исключений для компании и исполнительного директора.

Президент США Джо Байден, которого поддержали высшие помощники в Совете национальной безопасности (СНБ), не согласился с этим. В Белом доме посчитали, что данный шаг приведет к обострению отношений с ключевым союзником США Германией.

Поскольку трубопровод был завершен более чем на 90%, чиновники Белого дома рассматривали этот проект как свершившийся факт, который не стоит того, чтобы подвергать опасности отношения между Вашингтоном и Берлином, отметили собеседники издания.

В мае Госдеп передал в конгресс отчет о санкциях, связанных с "Северным потоком 2". Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Согласно документу, на компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции не распространяются, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США. Использованная госдепом формулировка по определению означает, что Вашингтон оставляет за собой право, если это потребуется, ввести санкции против этой компании.

Под санкции попали ФГБУ "Морская спасательная служба", ООО "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", "Коксохимтранс". В санкционный список включены суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".