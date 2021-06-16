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Путин и Байден определят сроки начала переговоров по стратегической стабильности

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Кремле прогнозируют, что переговоры между Россией и США, связанные с вопросами стратегической стабильности, будут сложными, на саммите в Женеве президенты двух стран определят сроки их начала.

"Стратстабильность и контроль над вооружениями - это настолько тонкая материя и настолько комплексная материя, и в данном случае это уже субстанция, которая выходит за рамки наших двусторонних отношений, это касается всего мира - стратегическая стабильность", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Он напомнил, что США приняли политическое решение о продлении СНВ-3. "Это позитивный факт, но время сокращается как шагреневая кожа, и нужно срочно начинать переговоры. Это будут сложные, очень комплексные переговоры. И опять же, как начинать эти переговоры, когда и в рамках каких механизмов, тоже предстоит сегодня определиться двум президентам", - сказал Песков.

В ходе переговоров Путина и Байдена, рассказал он, в рамках обсуждения двусторонних отношений будет поднят вопрос о возвращении России дипломатической собственности. "Безусловно, этот вопрос обходить нельзя никак", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Двусторонние отношения, отметил он, - это краеугольный камень, поскольку необходимо восстановление хоть какого-то диалога между Москвой и Вашингтоном, свернутого по инициативе американцев. "Нужно разобраться, нужно разобрать все завалы - наша дипсобственность, невозможность работы сотрудников наших, отсутствие диалога по таким чувствительным областям, как борьба с терроризмом, информационная безопасность, и так далее. Это все нужно наверстывать, это все нужно проговаривать с тем, чтобы перезапустить эти процессы, если, конечно, на то будет сегодня констатирована политическая воля", - отметил Песков.

Встреча лидеров России и США пройдет в среду в Женеве на вилле Ла Гранж. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что саммит состоит из трех частей: беседа в узком составе, а затем переговоры в расширенном, которые прервутся на небольшой перерыв. Песков сообщил, что переговоры Путина с Байденом рассчитаны на 4-5 часов с учетом перерывов.

Дмитрий Песков Владимир Путин Джо Байден США

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