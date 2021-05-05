Шовен подал документы на новый судебный процесс по делу о смерти Джорджа Флойда

Адвокат утверждает, что конституционное право Шовена на справедливое судебное разбирательство было нарушено

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовен подал ходатайство о новом судебном разбирательстве по делу о смерти Джорджа Флойда, утверждая, что его конституционное право на справедливое судебное разбирательство было нарушено несколько раз. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Адвокат Эрик Нельсон выразил несогласие с отказом судьи предоставить изменение места проведения судебного процесса. Также Нельсон не согласен с принятым во время процесса решением не изолировать присяжных. По мнению защиты, присяжные "подверглись предвзятой огласке относительно судебного разбирательства".

"Совокупный эффект многочисленных ошибок в этом разбирательстве лишил Шовена справедливого судебного разбирательства", - говорится в заявлении.

Нельсон также считает неправомерным отказ суда принудить к даче показаний Морриса Холла (подозреваемого наркоторговца и друга Флойда), который был с Флойдом во время инцидента 25 мая 2020 года. Нельсон также обвиняет прокуроров в "предвзятом прокурорском проступке" и утверждает, что присяжные признали Шовена виновным по обвинениям, которые недостаточно подтверждались доказательствами. В дополнение к ходатайству о новом судебном разбирательстве Нельсон также потребовал, чтобы обвинительные приговоры против Шовена были отменены.

Ранее, 21 апреля, присяжные в суде Миннеаполиса признали виновным экс-полицейского Дерека Шовена в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом заявил во вторник судья Питер Кэхилл. Агентство Associated press сообщало, что обвиняемый Дерек Шовен отказался давать показания в суде.

Судебный процесс над Шовеном начался 29 марта после инцидента в мае 2020 года. Джордж Флойд умер после того, как офицер полиции Дерек Шовен прижал коленом ему шею во время ареста около магазина в Миннеаполисе. На видеозаписи задержания слышно, как Флойд несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где подтвердили смерть. Позже видео стало вирусным в интернете и спровоцировало массовые беспорядки по всей стране.