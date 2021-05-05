Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:39Заразились
на 04.05В России 4 839 514+7 770В мире 153 552 097+681 590

Шовен подал документы на новый судебный процесс по делу о смерти Джорджа Флойда

Адвокат утверждает, что конституционное право Шовена на справедливое судебное разбирательство было нарушено

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовен подал ходатайство о новом судебном разбирательстве по делу о смерти Джорджа Флойда, утверждая, что его конституционное право на справедливое судебное разбирательство было нарушено несколько раз. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В миреОбвиненного в убийстве Флойда экс-полицейского перевели в тюрьмуЧитать подробнее

Адвокат Эрик Нельсон выразил несогласие с отказом судьи предоставить изменение места проведения судебного процесса. Также Нельсон не согласен с принятым во время процесса решением не изолировать присяжных. По мнению защиты, присяжные "подверглись предвзятой огласке относительно судебного разбирательства".

"Совокупный эффект многочисленных ошибок в этом разбирательстве лишил Шовена справедливого судебного разбирательства", - говорится в заявлении.

Нельсон также считает неправомерным отказ суда принудить к даче показаний Морриса Холла (подозреваемого наркоторговца и друга Флойда), который был с Флойдом во время инцидента 25 мая 2020 года. Нельсон также обвиняет прокуроров в "предвзятом прокурорском проступке" и утверждает, что присяжные признали Шовена виновным по обвинениям, которые недостаточно подтверждались доказательствами. В дополнение к ходатайству о новом судебном разбирательстве Нельсон также потребовал, чтобы обвинительные приговоры против Шовена были отменены.

Ранее, 21 апреля, присяжные в суде Миннеаполиса признали виновным экс-полицейского Дерека Шовена в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом заявил во вторник судья Питер Кэхилл. Агентство Associated press сообщало, что обвиняемый Дерек Шовен отказался давать показания в суде.

Судебный процесс над Шовеном начался 29 марта после инцидента в мае 2020 года. Джордж Флойд умер после того, как офицер полиции Дерек Шовен прижал коленом ему шею во время ареста около магазина в Миннеаполисе. На видеозаписи задержания слышно, как Флойд несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где подтвердили смерть. Позже видео стало вирусным в интернете и спровоцировало массовые беспорядки по всей стране.

США Дерек Шовен Миннеаполис Джордж Флойд

Новости по теме

Новости

Гражданский объект в Сирии подвергся воздушной атаке со стороны Израиля

Трамп запустил собственную онлайн-платформу

Трамп запустил собственную онлайн-платформу
Дипломатическое противостояние

Генпрокурор Чехии допустил приостановку дела о взрывах во Врбетице

Байден выразил надежду на встречу с Путиным в Европе в июне

Байден выразил надежду на встречу с Путиным в Европе в июне

Самолеты ВМС США провели разведку у северных и южных границ России

Три российских телеканала прекратят вещание в Белоруссии

Что произошло за день: вторник, 4 мая

Пандемия коронавируса

В Евросоюзе сделано уже более 150 млн прививок от COVID-19

Более 80 бывших силовиков в Белоруссии лишены званий за содействие протестам

Более 80 бывших силовиков в Белоруссии лишены званий за содействие протестам

Christie's рассчитывает продать за $1 млн побывавшую на МКС бутылку вина

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');