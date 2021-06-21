В ЕС одобрили новый пакет санкций против Белоруссии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Главы МИД стран Европейского союза в понедельник на заседании совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге утвердили новый пакет санкций в отношении Белоруссии, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Сегодня ЕС посылает решительный сигнал поддержки народу Белоруссии, вводит дальнейшие ограничительные меры", - написал Мишель в твиттере после утверждения санкций.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич в свою очередь также заявил об одобрении пакета санкций против Белоруссии. "Я приветствую решение ЕС утвердить четвертый пакет санкций против режима Лукашенко", - написал Ринкевич в твиттере.

Как сообщали западные СМИ, санкции предполагают замораживание активов и запрет на выдачу виз 78 физическим лицам, кроме того, ограничительные меры коснутся не менее чем семи компаний.

Глава Евросовета в свою очередь подчеркнул, что при помощи таких мер ЕС призывает Минск "освободить всех политических заключенных, положить конец дальнейшим репрессиям и начать всеобъемлющий национальный диалог". "Наше послание режиму нельзя понять неправильно", - отметил Мишель.

Постоянные представители стран ЕС согласовали новые ограничительные меры в отношении Белоруссии на прошлой неделе. Ожидается, что информацию о них опубликуют позднее в понедельник в Официальном журнале ЕС - после завершения всех процедур согласования. Публикация в журнале означает вступление санкций в силу.

Ранее в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что на заседании в этот день главы МИД стран ЕС обсудят экономические санкции в отношении Белоруссии. По его словам, перед утверждением этих мер их рассмотрит Евросовет.

По словам источников в Брюсселе, экономические санкции коснутся нефтяной промышленности, производства удобрений и сигарет. Их должны ввести в действие до летних каникул в руководящих институтах ЕС. Скорее всего, они совпадут с санкциями, вводимыми Канадой, Великобританией и США, которые в этих вопросах тесно взаимодействуют с ЕС.

Первые санкции

В начале июня Совет ЕС объявил, что вводит запрет на использование самолетами белорусских авиакомпаний воздушного пространства стран Евросоюза, а также на допуск к аэропортам ЕС всех видов белорусских авиаперевозчиков. Позднее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС быстро разработает новые санкции против Белоруссии. "Дальнейшие санкции против юридических и физических лиц последуют быстро", - указывал еврочиновник.

Сообщалось, что дальнейшие ограничительные меры могут затронуть белорусских министров и представителей командования ВВС Белоруссии.

Кроме того, в ЕС не исключали принятия в дальнейшем не точечных, а более масштабных мер против экономики Белоруссии.

Посадка самолета Ryanair

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Впоследствии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС решил ввести дополнительные персональные санкции в отношении белорусских лиц.