Лукашенко допустил введение военного положения в Гродненской области

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности введения военного положения, в частности, в Гродненской области, чтобы не допустить спада в экономике на фоне усиления западных санкций.

"Никакого проседания, ни на одном предприятии быть не должно. Пускай Караев (Юрий Караев, помощник президента по Гродненской области, экс-глава МВД - ИФ) одевает генеральскую форму, вам (Владимиру Каранику, губернатору Гродненской области - ИФ) тоже присвоено звание генерал-майора, и вперед. Военное положение, если нужно. Но никакого проседания быть не должно", - заявил Лукашенко в ходе доклада Караника о ситуации в экономике Гродненского региона.

"Мы готовились к этому (усилению западных санкций - ИФ), мы знали, что нам грозит", - констатировал Лукашенко.

Со своей стороны Караник подтвердил, что "мы готовились к этому". "На сегодняшний день разработаны мероприятия компенсации, европейский рынок не основной. Мы надеемся, что удастся не допустить (спада в экономике региона - ИФ), даже если по отдельным предприятиям будет небольшое проседание, мы компенсируем за счет остальных показателей", - сказал губернатор.

Лукашенко пояснил такую позицию: "Мы этим мерзавцам, по ту сторону границы, должны показать, что их санкции - это их бессилие. Вот, что мы должны показать и мы это сделаем".

Санкции Запада против Белоруссии

21 июня министры иностранных дел ЕС в Брюсселе одобрили готовящийся пакет секторальных санкций против Белоруссии. В четверг санкции будут обсуждаться на Совете ЕС. По данным МИД Литвы, санкции охватят 7 секторов, в том числе среди затронутых сфер будут калийные удобрения и нефть. Разъяснения юристов по поводу действия секторальных санкций ЕС в отношении транзита из Белоруссии будут готовы на этой неделе.

ЕС собирается ввести секторальные санкции против Белоруссии после происшедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в белорусской столице самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины-Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Кроме того, Евросоюз 21 июня решил ввести персональные санкции против 78 белорусских физических лиц и восьми организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Белоруссии. В частности, санкции ЕС затронули Минский автозавод, Белорусский автозавод, нефтетрейдера ННК и другие компании.

Параллельно с ЕС санкционные списки в отношении Белоруссии расширили США, Великобритания и Канада.